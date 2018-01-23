Фотогалерея работ Эдуарда Мане.

Фотогалерея работ Эдуарда Мане. 23 января 1832 года родился один из родоначальников импрессионизма, французский живописец и гравер Эдуард Мане. Его картины внесли весомый вклад в мировое искусство, хоть и длительное время были не признанными общественностью. Принято считать, что его манера писать освободила живопись от оков академических стандартов. Благодаря друзьям художника мир все таки узнал о таланте художника и его картины пополнили многие музеи и частные коллекции.