Так рисовали будущее разные французские художники в конце XIX и начале XX века.

Каждый иногда представляет себе, как будет выглядеть жизнь человечества через много лет. Многие из нас ждали 21 октября 2015 года, чтобы увидеть, насколько предсказания из "Назад в будущее" оказались точны. К сожалению, у нас все еще нет летающих машин и скейтбордов. Но вы когда-нибудь интересовались тем, как предыдущие поколения представляли себе наше время? Серия иллюстраций под названием "Франция в 2000 году" была создана Жан-Марком Коте и другими французскими художниками в период с 1899 по 1910 гг. Каждая иллюстрация показывает представления художников о том, как жизнь могла бы выглядеть в 2000 году. Это может показаться невероятным, но первая серия изображений была напечатана как украшение для сигаретных пачек, которые продавались на Всемирной выставке в 1900 году. Позже, согласно Public Domain Review, на основе иллюстраций сделали открытки.