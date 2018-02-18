Подвел итоги конкурс подводной фотографии со штаб-квартирой в Великобритании — Underwater Photographer of the Year.

Подвел итоги конкурс подводной фотографии со штаб-квартирой в Великобритании — Underwater Photographer of the Year. Мероприятие насчитывает солидную историю, первого победителя назвали еще в 1965 году. Сегодня конкурс рассматривает работы участников в 11 категориях: "Широкий угол", "Макро", "Обломки", "Поведение", "Портрет" и другие. Три категории учреждены для фотографий, сделанных в британских водах. Для участия в конкурсе допускаются фотографии, снятые под водой в любом водоеме — океане, озере или бассейне. Главным победителем в этом году стал немецкий фотограф Тобиас Фридрих, сшивший панораму из нескольких кадров, снятых у берегов Египта. Звание "Британский подводный фотограф года" досталось Гранту Томасу за снимок пары лебедей, нырнувших в воду за едой.