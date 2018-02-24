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Новые подробности о предстоящем в Киеве художественном проекте "Life must go on"

"Life must go on"
15:49 Сегодня Телеграф
ukraineartnews.com
Фото: ukraineartnews.com

Новости культуры: 1 марта в галерее "Лавра" пройдет открытие мультимедийного художественного проекта "Life must go on".

Экспозиция объединит в себе живопись, цифровое искусство, поэзию и музыку. Участники проекта - львовская художница Лилия Студницкая и киевская digital группа "Skilz". Работа команды "Skilz" уже получила первое место на прошлогоднем фестивале света в Киеве. 

Еще одна составляющая проекта - лирическая живописная серия "Ночь" львовской художницы Лилии Студницкой. Масштабные абстрактные полотна ночных пейзажей также воспроизведены в арт-объектах. Все работы полны ярких оттенков цветов, которые, по мнению автора, можно увидеть только ночью. Ночь - это время, когда каждый миг магически меняет все - реальность превращается в иллюзию, мысли в мечты, проза в поэзии. Четкие образы стираются и дают место композиционным и тональным экспериментам, которые создают визуальный эффект ноктюрна.

В сочетании цветов, слов, образов и движений рождается настроение, что заставляет воспринимать современное искусство во всех его проявлениях, без ограничений и границ. Именно такая мультимедийная эстетика, поддержана мощной философско-лирической составляющей, является основой нового проекта галереи "Лавра".

"Сегодня мы позиционируем галерею Лавра, как современный digital комплекс - пространство, в котором искусство стирает все границы. Благодаря новой панорамной видеопроекции картины можно услышать, а музыку -побачиты. Артефакты прошлого органично сосуществуют с инсталляциями будущего. В сочетании классических направлений искусства и цифровых технологий рождается новая художественная речь современного арта. Наш проект "Life must go on" именно об этом ", - рассказывает Татьяна Миронова, директор Киевской муниципальной галерее" Лавра".

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Новости культуры, Искусство, Киевская digital группа "Skilz, Лилия Студницкая, Проект "Life must go on", События Киева.
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