До боли необычные снимки людей, по телу которых только что прошелся разряд электричества.

До боли необычные снимки людей, по телу которых только что прошелся разряд электричества. Свадебный фотограф из Южной Каролины Патрик Холл (Patrick Hall) придумал оригинальную и даже безумную идею для фотосессии. Он решил запечатлеть реакцию людей, которых бьет током от электрошокера. А чтобы было еще веселее, разряд электричества каждый человек получал от своего друга или подруги. Люди, которым предстоял удар током, почти всегда нервничали и переживали. Но те, в чьих руках находился электрошокер, вели себя совсем иначе. Чаще всего они с радостью причиняли боль, хотя почти сразу после содеянного на лицах у них появлялось раскаянье. Четыре человека из участвующих в фотосессии остались невозмутимыми после разряда в 300000 вольт. Все остальные кричали, смеялись и матерились.