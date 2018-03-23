Джордан Манг-осан практикует солнечное искусство, начиная с 19-летнего возраста.

Вдохновленный богатыми культурными традициями родного региона в провинции Маунтин на Филиппинах, художник Джордан Манг-осан (Jordan Mang-osan) практикует солнечное искусство, начиная с 19-летнего возраста. Он относится к этнической группе именуемой Igorot, которых ещё называют Кордильерами и бережно относится к своим корням, работая с истинно природным материалом - солнцем. Его терпение и талант очевидны, ведь для того чтобы написать одну картину он вынужден долгое время сидеть с увеличительным стеклом и фокусировать солнечные лучи в их самой горячей точке, чтобы выжигать красивые рисунки на деревянных досках. Необычные картины художника принесли ему многочисленные награды, которые он вывел на международный уровень ещё в 1993 году, являясь одним из основателей этого стиля.