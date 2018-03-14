В Киеве пройдет ежегодный фестиваль искусства Kyiv Art Week

С 18 по 27 мая в Киеве пройдет третий международный фестиваль искусства Kyiv Art Week. Мероприятие распространится на десяток музеев и пространств, где будут представлены экспозиции и проекты знаковых зарубежных и украинских художников.

Отдельным большим событием, как и в прошлом году, станет Kyiv Art Fair в Комплексе "Торонто-Киев". В период с 23 по 27 мая два этажа общей площадью в 4 тысячи кв.м. комплекса превратятся в ярмарку картин и предметов искусства – лучших экспонатов из более чем тридцати ведущих мировых и украинских галерей и частных фондов. В 2017 году на ней были представлены работы Пикассо, Джакометти, Бэнкси, нынешние "знаменитости" будут объявлены ближе к дате.

Одно из помещений Kyiv Art Fair отдадут посольству Республики Ужупис (Užupis). Это свободное художественное государство, которое находится в Вильнюсе. Вероятно, даже на самой ярмарке попасть на его территорию можно будет только при наличии загранпаспорта. Специальный проект к мероприятию готовят также представители международного арт-симпозиума BIRUCHIY. В рамках Kyiv Art Fair будут предусмотрены лекторий, активности для детей, музыкальная программа, точки с едой и кофе.

Kyiv Art Week проводится по инициативе украинских культурных институций и деятелей при поддержке Киевской городской государственной администрации. Мероприятие призвано повысить интерес украинцев к искусству, а представителей мировой художественной сцены – к Киеву как к европейскому культурному бренду.

В Kyiv Art Week 2018 года будут участвовать: Музей Западного и Восточного искусства Ханенко, Национальный музей "Киевская картинная галерея", Национальный музей Тараса Шевченко, Институт проблем современного искусства, Арт-центр Клоузер, Щербенко Арт Центр, University of Arts London (Saint Martin's), Dymchuk Gallery, Institut français d'Ukraine, Посольство Литовской Республики в Украине.