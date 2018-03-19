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Акробат цирка Cirque du Soleil разбился насмерть во время выступления

Cirque du Soleil
06:09 Сегодня Телеграф
Укринформ
Фото:

Новости культуры: В Cirque du Soleil рассказали, что погибший акробат Янн Арно был одним из самых опытных артистов цирка, он выступал в нем в течение 15 лет.

Акробат цирка Cirque du Soleil Янн Арно разбился насмерть во время выступления в Тампае, штат Флорида, США.

Об этом сообщает BBC.

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В субботу, 17 марта, 38-летний артист участвовал в номере на воздушных ремнях и во время спектакля упал на сцену, получив тяжелые травмы. Позже он умер в больнице, сообщает агентство.

В Cirque du Soleil рассказали, что Янн Арно был одним из самых опытных артистов цирка. Он выступал в нем в течение 15 лет.

Компания заявила, что работает с местными властями для расследования причин трагедии.

Цирк отменил два шоу, запланированных в Тампе на воскресенье.

По словам руководителя Cirque du Soleil Даниэля Ламара, Янн Арно стал третьим погибшим артистом за 34-летнюю историю цирка.

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Новости культуры, Cirque du Soleil, Yann Arnaud, Акробат, Смерть, Цирк, Янн Арно.
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