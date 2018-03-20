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Украинская балерина примерила на себя образ андрогина

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Children of the Night
12:17 Сегодня Телеграф
https://lux.fm
Фото: из открытых источников

Новости культуры: Накануне премьеры прима-балерина подчеркнула, что на зрителя ждет сюрприз: на сцене она появится в достаточно пикантном костюме, - и все-таки сдержала слово.

На сцене Национальной оперы Украины состоялась мировая премьера одноактного балета "Children of the Night", созданного хореографом и артистом "Staatsbalett Berlin" Александром Абдукаримова для украинской примы балерины Екатерины Кухар и премьера Национальной оперы Украины Александра Стоянова.

Как сообщает lux.fm, в основе "Children of the Night" - легенда о древнегреческих мифических существах, андрогинах, которые когда-то имели две пары рук и ног, две головы и одно тело. Они были слишком горды и считали себя равными Богу. Зевс не смог терпеть дерзость и приказал наказать их - рассечь пополам (на женскую и мужскую половины). С тех пор каждая из этих частей вынуждена искать свою половинку. 

В Национальной опере Украины Екатерина предстала в соблазнительном минималистическом костюме с имитацией обнаженного тела. Она воплотила контрастный образ одновременно испорченной и чистой героини.

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Все по теме:

Новости культуры, Children of the Night, Александр Абдукаримов, Александр Стоянов, Екатерина Кухар, Премьера Children of the Night, Прима-балерина Екатерина Кухар.
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