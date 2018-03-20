Украинская балерина примерила на себя образ андрогина

На сцене Национальной оперы Украины состоялась мировая премьера одноактного балета "Children of the Night", созданного хореографом и артистом "Staatsbalett Berlin" Александром Абдукаримова для украинской примы балерины Екатерины Кухар и премьера Национальной оперы Украины Александра Стоянова.

Как сообщает lux.fm, в основе "Children of the Night" - легенда о древнегреческих мифических существах, андрогинах, которые когда-то имели две пары рук и ног, две головы и одно тело. Они были слишком горды и считали себя равными Богу. Зевс не смог терпеть дерзость и приказал наказать их - рассечь пополам (на женскую и мужскую половины). С тех пор каждая из этих частей вынуждена искать свою половинку.

В Национальной опере Украины Екатерина предстала в соблазнительном минималистическом костюме с имитацией обнаженного тела. Она воплотила контрастный образ одновременно испорченной и чистой героини.