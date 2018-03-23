Вверх
Мобильная версия
>
>
Новости: МИД: Украина готова разрешить эксгумацию поляков МИД: Украина готова разрешить эксгумацию поляков
Новости: В Шевченковский райсуд Киева поступило ходатайство на арест Савченко В Шевченковский райсуд Киева поступило ходатайство на арест Савченко
Новости: Фигуристка из Украины с мировым рекордом выиграла чемпионат мира Фигуристка из Украины с мировым рекордом выиграла чемпионат мира
Новости: В Африке ученый заново "открыл" Марс В Африке ученый заново "открыл" Марс
X

ONUKA презентовала арт-проект под свои треки (Видео)

ONUKA
09:24 Сегодня Телеграф
Фото из открытых источников

Новости культуры: В поддержку своего нового альбома на "Золотых воротах" ONUKA представила арт-проект.

22 марта свой 33 день рождения отмечает солистка группы ONUKA Ната Жижченко. Также, сегодня свет увидил новый альбом MOZAЇKA группы ONUKA. В честь этого события певица презентовала потрясающий фотопроект в киевском метро.

Проект включает в себя 10 фотографий ONUKA, снятых в киевском метрополитене. На фото - Ната Жижченко, которая организовала проект совместно с киевским метрополитеном и фондом "ИЗОЛЯЦИЯ", и те самые мозаики. На каждом снимке информация о мозаике и музыке ONUKA.

"В метро я бываю достаточно часто. Это не тот случай, когда я впервые за много лет спустилась в подземку только ради проекта. Я очень люблю проехаться в пустом вагоне и во время поездки подумать о чем-то своем.

Конечно, я и раньше обращала внимание на мозаики, расположенные на некоторых станциях. Они - их главное отличие и украшение. Это невероятные картины, которые талантливые скульпторы и художники создавали несмотря на строгую цензуру и ГОСТы.

Пройдя столько десятилетий и не утратив своей идентичности и аутентичности, они и сегодня выглядят впечатляюще. Их нужно хранить и реставрировать, а не уничтожать", - комментирует Ната Жижченко.

Перейти на Главную страницу Добавить комментарий

Все по теме:

Новости культуры, MOZAЇKA, ONUKA, Альбом, Арт-проект, Видео, Треки.
  • google play download
  • telegram telegraf
  • ITunes download
Добавить комментарий

*

Перед написанием комментария ознакомьтесь с правилами.

Новости искусства

И такое было: коллекция самых странных открыток из прошлых веков (Фото) Украинская балерина примерила на себя образ андрогина Отчаянные девяностые в объективе французского фотографа (Фото)

Последние новости

В украинских хранилищах продолжают сокращаться запасы газа Почему нельзя полностью отказаться от сахара На авиабазе в США смертник подорвал автомобиль
Сегодня читают
01 В ЕС отреагировали на задержание Савченко
02 Самый дорогой защитник в истории футбола стал капитаном сборной Нидерландов
03 В Африке ученый заново "открыл" Марс
04 Ломаченко назвал упражнение, которое ему дается тяжелее других (Видео)
05 Луис Адриано: Динамо? Не отказался бы
Новости сегодня
10:18 Ломаченко: Бой с Линаресом будет самым сложным в моей карьере
10:18 Ряд стран-членов ЕС собираются выслать из страны российских дипломатов
10:16 Уморительный троллинг от корейских мастеров фотошопа
10:11 В Instagram появилась новая функция
10:11 Парламент Каталонии не смог выбрать нового лидера
Просмотреть всю ленту новостей
Новости: В ЕС отреагировали на задержание Савченко В ЕС отреагировали на задержание Савченко
Новости: Украина переходит на летнее время: как и когда нужно переводить часы Украина переходит на летнее время: когда нужно переводить часы
Новости: Киевсовет присвоил аэропорту "Киев" имя Игоря Сикорского Аэропорт "Киев" получил имя Сикорского
Новости: Рецепт дня: мясные рулетики в горчичном соусе Рецепт дня: мясные рулетики в горчичном соусе
Добавить комментарий
0