ONUKA презентовала арт-проект под свои треки (Видео)

22 марта свой 33 день рождения отмечает солистка группы ONUKA Ната Жижченко. Также, сегодня свет увидил новый альбом MOZAЇKA группы ONUKA. В честь этого события певица презентовала потрясающий фотопроект в киевском метро.

Проект включает в себя 10 фотографий ONUKA, снятых в киевском метрополитене. На фото - Ната Жижченко, которая организовала проект совместно с киевским метрополитеном и фондом "ИЗОЛЯЦИЯ", и те самые мозаики. На каждом снимке информация о мозаике и музыке ONUKA.

"В метро я бываю достаточно часто. Это не тот случай, когда я впервые за много лет спустилась в подземку только ради проекта. Я очень люблю проехаться в пустом вагоне и во время поездки подумать о чем-то своем.

Конечно, я и раньше обращала внимание на мозаики, расположенные на некоторых станциях. Они - их главное отличие и украшение. Это невероятные картины, которые талантливые скульпторы и художники создавали несмотря на строгую цензуру и ГОСТы.

Пройдя столько десятилетий и не утратив своей идентичности и аутентичности, они и сегодня выглядят впечатляюще. Их нужно хранить и реставрировать, а не уничтожать", - комментирует Ната Жижченко.