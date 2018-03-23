Художник всегда нуждается не только в таланте и творчестве, но и в материале, с которым он может работать.

Художник всегда нуждается не только в таланте и творчестве, но и в материале, с которым он может работать. Для художника Лэнса Фана (Lance Phan) данным материалом являются аватарки случайных пользователей из соцсетей. Для практики и развития своего таланта моделирования Лэнс решил использовать аватарки пользователей, которые он превращает в потрясные 3D-портреты в лучших стилях студий Disney и Pixar. Также данный проект явился рекламой его деятельности, так как на данный момент он предоставляет услуги пользователям, создавая их 3D-портреты за деньги в течение нескольких часов.