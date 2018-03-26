Макияж о котором можно сказать: это не искусство, это волшебство!

Саида Миккевикиут — 19-летняя девушка из Литвы. Она — визажист. Но это для нее не просто работа. Это ее способ выразить себя через искусство. Чтобы создавать свои шедевры, Саида использует только стандартные средства для макияжа и массу терпения. "Я черпаю вдохновение в основном из фильмов ужасов. Или из сказок моего любимого Тима Бертона", — говорит она в интервью Bored Panda. Что уж совсем невероятно, эта девушка — самоучка. "Это просто хобби. Все началось перед праздником Хэллоуина в 2015 году. С тех пор я не могу остановиться". На создание каждой работы уходит от одного до двух часов.