Художница закручивает себя в узел, лишается головы и делает всё, чтобы напугать даже тех, кто ничего не боится.

Мирьяна Кика Милошевич (Mirjana Kika Milosevic) — невероятно талантливый сербский визажист, который при помощи одного только грима способна завязать себя в узел, превратить себя в жуткого Джокера и лишиться верхней части своего тела и всё это настолько реалистично, что порой трудно поверить, что на самом деле этого не происходит. Невероятные сочетания цвета и тени уже помогли девушке занять первое место в категории оптических иллюзий Serbian NYX Face Awards и подарили ей более 150 000 подписчиков на YouTube.