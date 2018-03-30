Художница Александра Диллон превратили обычные вещи в интересное искусство.

Художница Александра Диллон (Alexandra Dillon) из Лос-Анджелеса возвращает к жизни старые, выброшенные вещи. Она очищает уже непригодные кисти и другие повседневные предметы и использует их в качестве холста для портретов воображаемых людей. Художница работает над каждым своим творением в течение нескольких дней, и понимает, что закончила работу тогда, когда ей удаётся выразить эмоции и личность каждого персонажа. Мне очень нравится делать эти маленькие портреты. Это как каждый день встречать новых друзей. Я рисую их лица и наделяю их характерами, поэтому это более интересно и забавно, чем просто писать на холсте, – рассказывает Александра Диллон.