Каждый бы захотел покататься в поезде.

Королева Великобритании Виктория очень любила путешествовать поездом. Впервые она отправилась в поездку на поезде в 1842 году, а после расширения сети железных дорог в 1869 году у нее появился свой личный поезд. Небольшой состав с комфортными и роскошными вагонами доставлял королеву в любую точку страны. Вагоны были отделаны ценными породами дерева, дорогими тканями и позолотой. В 1895 году был произведен ремонт поезда, на котором королева ездила вплоть до своей смерти в 1901 году. В настоящий момент поезд королевы Виктории находится в Национальном музее железных дорог в Йорке, и мы предлагаем вам взглянуть на его внутреннее убранство.