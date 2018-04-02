Хизер Руни - американская художница, которая специализируется на фотореалистичных цветных карандашных и графитовых рисунках.

Хизер Руни - американская художница, которая специализируется на фотореалистичных цветных карандашных и графитовых рисунках. Ее работы легко спутать с реальными фотографиями. «После первого портрета, который я рисовала в классе искусств в средней школе, я была очарована проблемой фотореалистичной графики и тщательного внимания к деталям, которые ей нужны», - говорит Хизер на своем веб-сайте, - я продолжаю совершенствовать свою технику». Талантливой 25-летней художнице требуется от нескольких до сотен часов, чтобы закончить рисунок, но каждый из них прекрасен по-своему. Посмотрите их сами.