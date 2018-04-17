Стефан Бруше — художник, из Роттердама, Нидерланды, который превращает бананы в нечто невообразимое вот уже почти 7 лет.

Стефан Бруше — художник, из Роттердама, Нидерланды, который превращает бананы в нечто невообразимое вот уже почти 7 лет. Рисуя и вырезая их, этот художник превращает бананы в искусство, показывая, что творчество действительно не имеет границ. Бруше обнаружил, что бананы могут работать в качестве уникального холста и загорелся идеей их преображения. «Все началось несколько лет назад, когда я только начал использовать Instagram. Я был на работе и хотел опубликовать что-то. Затем я заметил мой банан, и подумал, что будет здорово, если я нарисую на нем счастливое лицо», — сказал Стефан. Он был поражен, как приятно рисовать на банановой кожуре, и решил сделать это снова на следующий день. Так и родилось необычные искусство Бруше, который регулярно радует своих подписчиков всё новыми оригинальными работами.