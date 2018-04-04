Портретные фотографии, которые принесли международное признание и высокие награды российскому фотографу Дмитрию Агееву.

Портретные фотографии, которые принесли международное признание и высокие награды российскому фотографу Дмитрию Агееву. Дмитрий Агеев является единственным российским фотографом, который победил в международном конкурсе Hasselblad Masters Awards 2014. Дмитрий Агеев родился в Красноярске, окончил Красноярский педагогический институт по специальности "информатика и психология", после чего занимался бизнесом, пять лет руководил фирмой. Однажды понял, что это не его, распустил организацию и год провел в поисках себя. В это время у Дмитрия появилась мыльница Olympus, на которую он снимал то же, что и все: цветочки, домашних питомцев и все, что на глаза попадется. Вскоре главной моделью стала жена Таня. Дмитрий купил первый зеркальный фотоаппарат и организовал у себя в квартире небольшую студию. Фотосъемке нигде не обучался. Только книги и интернет. Снимает с 2003 года. В настоящее время живет в Краснодаре. В 2008 году основал школу фотографии, в которой и преподает.