Экспозиция построена на переосмыслении термина "культурный герой".

Экспозиция построена на переосмыслении термина "культурный герой". В Национальном музее Тараса Шевченко открылась фотовыставка "Герои нашего времени". Работы киевских фотографов Германа Айнбиндера, Александра Зубко, Дмитрия Бурноса и Романа Плотникова олицетворяют красоту повседневных впечатлений, доступную как творческим, так и рядовым людям. В "Джазе на прищепках" А.Зубко и "Жизни на пуантах" Г. Айнбиндера это красота тех, кто создает искусство: джазменов и балерин. В тонких психологических портретах Д. Бурноса и пойманному ветре киевских улиц Г. Плотникова речь идет о красоте, схваченной фотографами в выражениях лиц жителей мегаполиса, а также выраженности их окружение - обычных и не совсем людей и улиц, которые всегда, как это бывает в свободных странах, свободны в своем выборе приобщить к собственной жизни и к жизни других толику осмысленных и красивых черт, качеств и поступков.