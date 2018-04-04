Стрит-арт в колумбийском Медельине, который улучшил места в колумбийском Медельине.

Двадцать пять лет назад колумбийский Медельин был самым опасным городом на Земле, но теперь туристы с интересом исследуют его трущобы. На протяжении многих лет власти инвестировали в очистку районов, повышение качества образования и транспорта, а также на создание общественных инициатив. Медельин в настоящее время — место для искусства, поэзии, а также публичных библиотек и экологического парка. Мрачное прошлое города далеко позади, туристы устраивают пешеходные экскурсии, чтобы посмотреть на уличное искусство. Фотограф Джуэнчо Торрес (Juancho Torres) прогулялся по улицам Коммуны 13, где снял граффити и фрески, которые украшают стены зданий.