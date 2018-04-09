Тема скамейки не нова в истории фотографии.

Тема скамейки не нова в истории фотографии. Практически все известные жанровые фотографы с огромным удовольствием снимали и снимают жизнь на скамейках. Скульпторы превращают скамейки в памятники и в произведения почти ювелирного искусства. А вспомним карикатуры Херлуфа Бидструпа! Женя Котенко выбрал скамейку не на улице, бульваре или в парке. Он нашел ее в своем дворе — неказистое, излатанное, израненное сооружение, однажды покрашенное в голубой небесный цвет силами домоуправления, потом в красный, или наоборот, постоянно переживающее апокалипсис. Это даже не скамейка, а лавочка, т.е. что-то нелепое, смешное, вокруг чего всегда горы окурков, лушпаек от семечек, бутылок и прочего мусора. Забавно, в один прекрасный момент возле нее появилась урна. Сначала она была уныло-серого цвета, потом ее не очень старательно выкрасили. Мусора, правда, на земле не уменьшилось. Урна периодически исчезала и снова возвращалась.