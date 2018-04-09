Шведский визажист-самоучка Сандра Холмбом (Sandra Holmbom) научилась создавать по-настоящему пугающие образы.

Шведский визажист-самоучка Сандра Холмбом (Sandra Holmbom) создаёт впечатляющие и невероятно жуткие образы при помощи макияжа. Методом проб и ошибок талантливая девушка научилась создавать по-настоящему пугающие образы, которые отлично подойдут для Хэлоуиновской вечерники. Хотя большинство макияжей Сандры приемлемы в обыденной жизни, её изюминкой является кошмарный грим со стекающей кровью и кусками плоти на лице.