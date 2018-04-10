Художница из Флориды Алекс Фрейзер с самого детства мечтала оставить след в искусстве.

Художница из Флориды Алекс Фрейзер с самого детства мечтала оставить след в искусстве. И ей это удалось – она создала необычный вид творчества, который буквально пропитан любовью! Алекс рисует свои картины поцелуями и губной помадой! Девушка просто целует огромные полотна своими губами и превращает белый холст в настоящий шедевр! Ее уникальная техника понравилась уже тысячам людей, ведь от ее картин так и веет теплом и любовью!