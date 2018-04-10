Картины художницы Джули Хеффернан – это технически сложные, зачастую многоуровневые полотна со многими четко обрисованными деталями.

Картины художницы Джули Хеффернан – это технически сложные, зачастую многоуровневые полотна со многими чётко обрисованными деталями. Она в основном изображает окружающую среду, пострадавшую от катаклизмов и бедствий. Художница рассматривает, как бы мы могли изменить своё место в природе после масштабных природных и техногенных катастроф, например, после урагана Катрина и разлива нефти в Мексиканском заливе. «Мы медленно превращаем свой мир в место, непригодное для жизни. Я хочу вывести на поверхность разрушающие действия и загрязнения, которые обычно для нас невидимы, – говорит Хеффернан. – Мне нужно избрать иной способ донесения информации и начать рисовать плакаты и баннеры, которые говорят громче, чем я, чтобы мы могли изменить мир, предотвратить его медленное разрушение». Гораздо светлее выглядят картины Хеффернан, вдохновлённые детской настольной игрой-ходилкой «Змеи и лестницы». Взгляд зрителя ползёт вверх и вниз по горам и лесам в картине, подобно восхождениям, поворотам и извилистым ходам в игре. Больше пейзажей Джули Хеффернан (Julie Heffernan) можно найти на сайте художницы.