удожница по имени Дада обожает рисовать цветными карандашами и очень любит мультфильмы Уолта Диснея.

Художница по имени Дада обожает рисовать цветными карандашами и очень любит мультфильмы Уолта Диснея. Она постоянно рисует диснеевских персонажей в разных вариантах. «Я захотела нарисовать чистых, честных “хороших” героев, у которых есть темная сторона или злодей-противник», — говорит она. Почему девушка решила совместить хороших персонажей с плохими? «Хотя иногда происходят неприятные события, из-за которых мы отчаиваемся и злимся на весь мир, в конечном итоге это наш выбор, и мы достаточно сильны, чтобы быть как герои», — заявляет художница. Пожалуй, теперь можно посмотреть на некоторых сказочных героев с другой стороны.