Jose Escofet - талантлив художник из Испании, который покорил своими работами.

Jose Escofet - 1930 Родился в Terrassa (провинция Барселона), Испания.1952 переехал в Барселону и работал в течение следующих 25 лет в качестве свободного художника-графика, развивая свои картины в своей мастерской на дому.1979 году переехал в Англию с английскую жену и 3 детей, где он в настоящее время живет. "После экспериментов в прошлом с помощью различных средств, включая пемзы, латекса и мраморной пыли, я превратился через экспрессионизма и абстракции, и в конце концов вернулся к фигуративной живописи.Затем я поселился около 20 лет назад на любовь к Натюрморт и техническим требованиям этого жанра, которые всегда восхищался голландской и испанской школы натюрморта."