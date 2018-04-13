Получившаяся коллекция современных версий французской живописи была названа «Параллели» (Parallels).

Instagram может стать новейшим способом для продвижения искусства в массы, но популярные инстаграмеры решили вспомнить про старинные шедевры французской живописи и продемонстрировать новый взгляд на искусство давно минувших дней. В целях содействия созданию новой онлайновой платформы для муниципальных музеев Парижа, популярным пользователям Instagram было поручено воссоздать известные картины исходя из собственных предпочтений и стиля. Получившаяся коллекция современных версий французской живописи была названа «Параллели» (Parallels). "Десять инстаграмеров с различными стилями и из разных слоев общества должны были воссоздать картины, опираясь лишь на собственное восприятие того, что они видят", — говорилось в пресс-релизе к проекту. "Фотографы, блоггеры или комики — каждый из инстаграмеров опирался лишь на собственный опыт, чтобы выразить свою близость к оригинальной работе"