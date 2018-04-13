20-летний студент Кай-Сян Хонг (Kai-Xiang Xhong) покорил и удивил весь интернет своим умением делать просто фантастические скульптуры из обычного картона.

Мы уже показывали вам потрясающие скульптуры, сделанные из чего только можно: дерево, арбузы, металл, стекло и даже автомобильных шин, теперь пришло время картона. 20-летний студент Кай-Сян Хонг (Kai-Xiang Xhong) покорил и удивил весь интернет своим умением делать просто фантастические скульптуры из обычного картона. Его скульптура костюма железного человека из картона просто перевернула весь интернет. Многие умельцы даже не могут понять, каким образом у него получается создавать такие шедевры из такого необычного материала. Предлагаем вашему вниманию лучшие из его работ, в числе которых скульптуры: железного человека, Годзиллы, ящерицы, головы льва и т.д.