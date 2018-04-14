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Новости: Нашли украденную 30 лет назад картину "Отелло и Дездемона" Нашли украденную 30 лет назад картину "Отелло и Дездемона"
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Нашли украденную 30 лет назад картину "Отелло и Дездемона"

Картина "Отелло и Дездемона"
07:31 Сегодня Телеграф
24tv.ua
Фото: из открытых источников

Новости культуры: Картину "Отелло и Дездемона" французского художника Марка Шагала наконец вернули владельцам.

Картина нарисована в 1911 году, на ней изображен шекспировский Отелло, который держит меч и смотрит на свою невесту Дездемону. Ее украли из квартиры Эрнеста и Роуз Геллера с более десятком других произведений искусства и ювелирных изделий.

Украденное произведение искусства нашли в прошлом году после того, как владелец галереи в Вашингтоне отказался приобрести картину. Он посоветовал продавцу обратиться к правоохранителям о подтверждении права собственности.

Мужчина из штата Мэриленд, который хотел продать картину, хранил ее много лет на своем чердаке в специальной раме, изготовленной из стойки дверей и фанеры.

По данным ФБР, мужчина получил картину в конце 1980-х или в начале 1990-х годов от другого человека, которого и подозревают в ее воровстве из квартиры семьи Геллер. По информации ФБР, семья Геллер имеет коллекцию произведений Шагала, Пикассо и Ренуара. Эрнест и Роуз Геллеры возвращения картины так и не дождались, они умерли много лет назад. Впрочем, произведение искусства вернут их наследникам.

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Новости культуры, Искусство, Картина, Картина "Отелло и Дездемона", Находка, Отелло и Дездемона, украденная 30 лет.
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