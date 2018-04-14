Ещё прошлым летом, французскому фотографу Саше Гольдбергеру (Sacha Goldberger) пришла в голову идея создания очень интересного фотопроекта.

Ещё прошлым летом, французскому фотографу Саше Гольдбергеру (Sacha Goldberger) пришла в голову идея создания очень интересного фотопроекта. Он собрал команду, которая помогла ему создать открытую фотостудию в Булонском лесу, посреди которого обустроен огромный парк. Фотограф останавливал бегунов с просьбой сфотографировать их сразу после пробежки. Затем, ровно через неделю, все согласившиеся бегуны приходили в его профессиональную студию, чтобы сфотографироваться в своём повседневном виде, чтобы сделать сравнительные снимки.