Наглядное отличие профессионального фотографа от любителя.

Фотограф Филип Хаумессер сделал подборку снимков, в которой он показывает, как он раньше видел локацию для съемки и как сейчас. Опыт дал ему понять, что почти любая локация подходит для фотосъемки, нужно просто увидеть детали. «Ещё 2 года назад, как и большинство людей, я не замечал всей красоты вокруг меня. После того, как я взял в руки камеру и стал фотографировать своих детей, я начал видеть мир совершенно по-новому. Я начал замечать, как свет влияет на вещи, и как ракурс может изменить всю сцену. Весь мир, кажется, пытается рассказать нам историю на самом красивом и красочном дисплее. Это похоже на просмотр фильма, но все вокруг реально, и мы здесь живем», — говорит фотограф Филип Хаумессер.