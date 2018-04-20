В продолжение летней тематики предлагаем вашему вниманию целую подборку картин польской художницы.

В продолжение летней тематики предлагаем вашему вниманию целую подборку картин польской художницы. Ее работы так и светятся ярким летним солнышком, вперемешку со всем многообразием красок этого замечательного времени года. Кася Доманска (Kasia Domanska) живет и работает в родной Варшаве, где появилась на свет 30 лет тому назад. Здесь же, будущая художница получила и образование. Сначала в художественной школе, а в 1995-м году с отличием окончила факультет живописи и скульптуры в Академии изящных искусств Варшавы. Именно в год окончания ВУЗа, Кася впервые представила свои работы общественности в варшавской галерее «Wodozbior». С тех пора, она приняла участие в более чем пятнадцати персональных и смешанных выставках. Первая персональная выставка состоялась в 1996-м году также в столичной «pama Gallery».