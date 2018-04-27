Полотна Яна Вермеера высоко оценили спустя многие годы после смерти мастера.

Полотна Яна Вермеера высоко оценили спустя многие годы после смерти мастера. В этом посте вы найдёте все известные картины художника. Большинство из них можно посмотреть и скачать в высоком разрешении. При жизни Ян Вермеер (Вермеер Дельфтский) снискал славу живописца и эксперта по искусству в родном Делфте и Гааге. Но умер он в 1675 году в долгах. Жене пришлось отказаться от наследства, чтобы расплатиться с кредиторами, и вскоре о художнике забыли. Но прошли годы, и Вермеер стал в один ряд с самыми знаменитыми мастерами голландской живописи – Рембрандтом и Ван Гогом. Долгое время искусствоведы искали неизвестные работы Вермеера, владельцы которых не подозревали об их ценности. К примеру, знаменитейшую картину «Девушка с жемчужной серёжкой» в 1881 году приобрели на аукционе в Гааге всего за несколько гульденов. История создания этого притягательного полотна, известного также как «голландская Мона Лиза», легла в основу романа Трейси Шевалье, по которому в 2003 году режиссёр Питер Веббер снял одноимённый фильм. Для картин Вермеера характерны умиротворённые бытовые сцены, чаще всего он изображал женщин среднего класса и их служанок за работой и на досуге.