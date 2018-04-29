Си Дин (Xi Ding) — художник-иллюстратор из Австрии, который так ловко владеет фотошопом, что его работы вызывают лишь неподдельный восторг.

Си Дин (Xi Ding) — художник-иллюстратор из Австрии, который так ловко владеет фотошопом, что его работы вызывают лишь неподдельный восторг. Си специализируясь в основном на карикатурах и разных персонажах, рисует слой за слоем, пока в итоге у него не получаются эти удивительные иллюстрации, которые он создает, пользуясь в основном только фотошопом. Будучи большим поклонником фильмов, Си Дин воспроизводит спонтанно выбранный момент или сцену из фильма и изображает персонажа в своём анимационном стиле.