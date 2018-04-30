Как родимые пятна, так родинки бывают абсолютно разными по своим формам и размерам.

Как родимые пятна, так родинки бывают абсолютно разными по своим формам и размерам. Хоть эти отметины делают нас уникальными, их владельцы не всегда бывают рады быть носителями таких отличительных знаков. Как во многих других случаях борьбы с изъянами кожи, справиться с этим поможет старая добрая татуировка. Татуировка может как мастерски замаскировать нежелательные родинки и пятна, так и включать их себя, составляя тем самым творческий симбиоз, выводящий концепцию тату на новый уровень. Примеры забавного союза родимых пятен и татуировки ждёт вас далее. Кто-то предпочитает полностью перекрывать свои отметины татуировкой.