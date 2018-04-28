Почти половина картин во французском музее Этьена Террюса оказались подделкой

Музей художника Этьена Террюса, который располагается в Эльне на юге Франции, заявил о том, что почти половина картины из его коллекции оказались подделками. Как сообщает ВВС, поддельными оказались 82 из 200 работ художника, представленных в экспозиции музея.

Ущерб от приобретения поддельных картин оценивается в 160 тысяч евро. Работники музея не догадывались о проблеме с картинами художника до тех пор, пока историк искусства Эрик Форкада не указал на нее.

После этого музей собрал комитет экспертов, которые обнаружили 82 картины, которые не принадлежат кисти Террюса. Городские власти Эльна покупали картины для музея в течение последних двадцати лет. Мэр города Ив Берноль заявил о том, что эта ситуация является настоящей катастрофой.

Местная полиция начала расследование масштабного трафика предметов искусства, который, как предполагают в правоохранительных органах, не ограничился только картинами Террюса.

Этьен Террюс родился в Эльне в 1857 году, где и написал большую часть своих работ, скончался в родном городе в 1922 году. Был близким другом художника Анри Маттиса. Террюс считается одним из пионеров фовизма - направления во французской живописи конца XIX - начала XX веков, характеризующееся "дикой" выразительностью красок.

Ранее сообщалось о том, что писатель Уолтер Айзексон в новой биографии Леонардо да Винчи раскрыл необычные свойства хрустального шара, который держит в руках Иисус Христос на портрете "Спаситель мира".