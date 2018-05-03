Дизайнер Тереза Лим решила, что она не хочет пополнять ряды стандартных туристов, делая однотипные фотографии, которыми и так заполнен весь интернет.

Большинство из нас, отправляясь в путешествие, берут с собой фотоаппарат и снимают достопримечательности и всё то, что их интересует. Дизайнер Тереза Лим (Teresa Lim) решила, что она не хочет пополнять ряды стандартных туристов, делая однотипные фотографии, которыми и так заполнен весь интернет. Девушка нашла уникальный способ, с помощью которого она показывает те места, в которых побывала – она делает их вышивки. Отправляясь на прогулку, будучи в другой стране, Тереза берёт с собой все необходимые материалы и уделяет время на то, чтобы сделать вышивку, изображающую пейзаж или достопримечательность, которую она посетила. В настоящее время дизайнер привезла эти маленькие оригинальные сувениры из Вьетнама, Токио, Праги, Германии и Нидерландов.