Завораживающие работы от талантливого фотографа Konsta Punkka.
Фотограф дикой природы Konsta Punkka, который называет себя заклинателем белок, решил уговорить лесных животных попозировать ему. Некоторые согласились.
Фотограф дикой природы Konsta Punkka, который называет себя заклинателем белок, решил уговорить лесных животных попозировать ему. Некоторые согласились.
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