Художники Вайшали (Vaishali) и Наян (Nayan) из Индии поставили перед собой задачу – каждый день 2018 года делать из бумаги разных миниатюрных птиц.

Художники Вайшали (Vaishali) и Наян (Nayan) из Индии поставили перед собой задачу – каждый день 2018 года делать из бумаги разных миниатюрных птиц. Таким образом, за 365 дней у них получится 365 бумажных птиц. Все бумажные скульптуры полностью ручной работы, а для придания скульптурам объёма художники использовали технику многослойной резки бумаги. Их идея заключается в том, чтобы передать уникальность и разнообразие птиц, которые нас окружают.