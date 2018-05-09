Американский художник Mark Evans знаменит во всем мире своим неординарным подходом к творчеству.

Свои живописные полотна, портреты самых известных людей, Marka Evans выполняет не на холсте, а на коже, не кистью, а ножом. Таким занятием Mark Evans стал заниматься неожиданно. До определенного случая, он вообще не видел в себе таланта художника. Однажды, у его бабушки повредилась жилетка. Заботливый внук вызвался подлатать испортившуюся вещь и в итоге открыл для себя, что на коже можно рисовать при помощи острых предметов. С тех пор, вооружившись ножом и скальпелем, он создал большое количество картин. Стоимость каждой заходит за сотни тысяч долларов.