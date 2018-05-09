Корейский бариста радует посетителей красивым кофе.

Бариста Кэнгбин Ли (Kangbin Lee) из Южной Кореи нашел популярность в Инстаграм благодаря публикации своих рисунков на кофейной пене. За обновлениями на страничке художника следят свыше 72 000 подписчиков. Мужчина называет свои изображения на кофе рисунками в стиле латте-арте Cremart, а работает он в кофейне C. Through, которая находится в Сеуле. Молодой человек, в частности, переносит на кофейную пену работы известных художников, различных животных и пейзажи. Фото этого работника кофейни набирают до 6 000 лайков в соцсети.