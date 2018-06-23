Независимо от того сколько вам лет, вероятнее всего вы до сих пор любите добрые сказки.

Независимо от того сколько вам лет, вероятнее всего вы до сих пор любите добрые сказки, которые подарила нам студия Дисней. Первый свой мультфильм "Белоснежка и семь гномов" Дисней создал в далеком 1937 году, который радует зрителей вот уже почти 80 лет. Со временем принцессы Диснея изменились, их стали рисовать по-другому, некоторые из даже них обрели 3D-форму, ставь объемными. Несмотря на то, что сказка не должна быть реалистичной, финский дизайнер, фотограф и иллюстратор Ирка Винсе Джонатан Ваатайнен (Jirka Vinse Jonatan Väätäinen) попытался представить, как бы выглядели классические диснеевские принцессы, если бы они существовали в реальном мире.