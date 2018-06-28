Вырезание из бумаги – один из самых популярных видов народного творчества в Китае.

Вырезание из бумаги – один из самых популярных видов народного творчества в Китае. Художница Бови Ли (Bovey Lee) продолжает традиции китайского искусства “Цзяньчжи” – вырезания узоров из бумаги. Бови Ли родилась в Гонконге, сейчас живет и работает в США. С детства увлекалась китайской каллиграфией, живописью и рисованием. Изучая мастерство художника и цифровое искусство, получила две степени магистра. И сейчас все свое время посвящает кропотливой и трудоемкой работе вырезания сложнейших узоров и целых картин из белоснежной рисовой бумаги.