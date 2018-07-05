Эти рисунки можно спутать с фотографиями!

Эти рисунки можно спутать с фотографиями! Хизер Руни (Heather Rooney) — американская художница, специализирующаяся на фотореалистичных рисунках, которые она создает с помощью цветных карандашей и графита. Ее работы состоят из такого огромного числа деталей, что на самом деле их можно легко спутать с реальными фотографиями. "После первого портрета, который я нарисовала на уроке изобразительного искусства в средней школе, меня очаровала фотореалистичная графика и то дотошное внимание к деталям, в котором она нуждается, — говорит Хизер на своем сайте. — Благодаря выполнению трудоемких фотореалистических работ, я смогла продолжать совершенствовать свою технику". Этой талантливой 25-летней художнице, чтобы изобразить то, что она наметила, требуется от нескольких часов до нескольких дней, при этом каждая ее работа по-своему особенная.