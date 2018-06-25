Ты будешь шокирован, увидев, на что способна эта девушка.

Эта талантливая дизайнер живет в Западной Африке и создает невероятные фигуры из собственных волос, чем и заработала себе популярность в социальных сетях. Ее сплетенные в дреды косички легко превращаются в музыкальные инструменты, животных, растения и даже людей. И все эти шедевры африканка Лаитития Ки делает только с помощью нескольких средств для фиксации и своих рук. Странные работы она постит в личный Instagram, где у нее уже более 110 тысяч подписчиков. И действительно, после такого искусства можно с уверенностью говорить - мы видели все.