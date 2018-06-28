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Виктория и Дэвид Бэкхем открыли выставку картин в своем магазине

Виктория и Дэвид Бэкхем
08:34 Сегодня Телеграф
24tv.ua
Фото из открытых источников

Новости культуры: Британский дизайнер Виктория Бекхэм открыла выставку 16 произведений искусства, которые будут размещены в ее дизайнерском бутике с 22 по 27 июня на улице Довер.

25 июня состоялась презентация мероприятия, которое кроме самой владелицы бутика посетили родные Виктории – муж Дэвид и ее родители Энтони и Жаклин Адамс. Семья выглядела очень стильно, поскольку все они надели элегантные классические костюмы и белые базовые рубашки.

"Какой прекрасный сегодня вечер. Моя семья всегда поддерживает меня, и я очень люблю, когда они рядом", – говорится в одном из сообщений Виктории в Instagram.

На выставке эксклюзивных работ можно будет увидеть 16 произведений искусства, относящихся к Эпохе Возрождения, Золотого века Нидерландов и Великобритании XVIII века. После выставки 4 июля в 19 часов пройдет аукцион "Old Master Painting" от известнейшего аукционного дома "Сотбис" ("sotheby's"). Там можно будет приобрести шедевры искусства в пределах от 200 тысяч до 4 миллионов фунтов стерлингов.

Сама же Виктория призналась, что она и ее муж являются большими поклонниками живописи, поэтому она с большим удовольствием решила сотрудничать с аукционным домом "sotheby's". Поэтому представители дома решили выставить произведения Рубенса, Леонардо да Винчи и других мастеров эпохи Возрождения в магазине Бекхэм, прежде чем продать на торгах.

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Новости культуры, Instagram, Видео, Виктория Бекхэм, Дэвид Бекхэм, Картины, Магазин.
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