Потрясающие бумажные роботы известных всем персонажей из фильмов, сказок и комиксов.

Потрясающие бумажные роботы известных всем персонажей из фильмов, сказок и комиксов. Художница по бумаге Луиза Кэссиди (Louise Cassidy) любит создавать бумажных персонажей, используя технику оригами. Впервые она познакомилась с древним искусством складывания фигурок из бумаги 3 года назад и очень быстро поняла, что может объединить его со своей любовью к поп-культуре. Каждый раз при виде какого-либо персонажа в фильме, вместо того, чтобы сосредоточиться на сюжетной линии, Луиза начинает размышлять о том, как его можно воспроизвести из бумаги. Используя различную технику работы с бумагой, такую как оригами, смятие бумаги, чтобы создать текстуру древесной коры для малыша Грута, или вырезание из бумаги крошечных перьевых крыльев для Малефисенты, она приступает к созданию своих бумажных героев.