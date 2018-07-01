Классика живописи уже не та - животные вместо аристократов на старинных портретах.

Классика живописи уже не та - животные вместо аристократов на старинных портретах. Эти причудливые старинные портреты животных художника Маркуса Пилгрима (Markus Pilgrim) придают неожиданный поворот семейным картинам в рамках, которые ожидаешь увидеть на стене. Художник создал несколько коллекции, в том числе и серию работ под названием "Животная аристократия" (Animal Aristocracy) с такими потрясающими персонажами, как по-королевски выглядящий мопс и величественная хайлендская корова! Помимо животных, художник также создал несколько забавных работ с изображением старых любимых мультперсонажей, таких как Микки Маус или Гуфи, и даже нескольких супергероев и знаменитых исторических личностей.