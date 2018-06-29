Британец Бен Черчилль (Ben Churchill) - шеф-повар, который любит готовить десерты.

Британец Бен Черчилль (Ben Churchill) - шеф-повар, который любит готовить десерты. Вот только сладости в его исполнении не завораживают своей шоколадной глазурью и не вызывают обильное слюноотделение. Надо сказать, десерты от Бена вообще не похожи на что-то съедобное и не обещают сладкий рай. Все дело в том, что Черчилль - кулинарный иллюзионист. Создавая свои десерты, он выходит за границы привычного восприятия и делает обычные конфеты в форме яблока или в виде пепельницы с окурками. Пожалуй, главный вопрос: а вы бы смогли съесть десерт, даже узнав, из чего он состоит?