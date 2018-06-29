Британский фотограф Ванесса Уиншип работает над долгосрочными проектами в жанрах портретной, пейзажной, репортажной и документальной фотографии.

Британский фотограф Ванесса Уиншип работает над долгосрочными проектами в жанрах портретной, пейзажной, репортажной и документальной фотографии. Большинство своих работ создала в Восточной Европе. Фотосъемка для Уиншип – инструмент для взаимодействия с миром, хронику которого она ведет, составляя проницательные снимки сквозь призму собственного поэтического видения. Будучи путешественником по натуре, Ванесса Уиншип массу своих работ создала, странствуя по Албании, Сербии, Косово, Кавказу, Греции; в 2012 году побывала в Штатах. Ее отмеченные наградами проекты посвящены таким понятиям, как границы, земли, стремления, идентичность, принадлежность, память и история, способам рассказывания историй и выражения индивидуальности.